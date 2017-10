Achter de schermen van de EU: Luuk van Middelaar, ex-speechschrijver van Herman Van Rompuy

Luuk van Middelaar (44) is prof in Leiden en Louvain-la-Neuve, NRC-columnist, Brussels ingezetene, maar vooral: de helderste stem over de Europese politiek in de Lage Landen. Het bewijs ligt in de boekhandel. In ‘De nieuwe politiek van Europa’ doet hij minstens twee dingen tegelijk: hij schrijft een spannende kroniek van de crisisjaren, en geeft ook nog eens voorzetten voor een betere Europese politiek. Dat doet hij als historicus en politiek filosoof, maar ook als man van de praktijk: Van Middelaar was van 2010 tot 2014 speechschrijver van EU-voorzitter Herman van Rompuy.