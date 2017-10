Waarom horrorfilms en -series zo populair zijn

'In films van vandaag kan het monster je buurman of zelfs je eigen kind zijn. Dat zegt veel over onze tijdgeest'

Hoe komt het dat een genre dat er in de eerste plaats op uit is om ons de stuipen op het lijf te jagen en ons nachtmerries van het zweterige type te bezorgen, ons blijft begeesteren? En waarom is het uit zijn met spinnenwebben overdekte niche gekropen en spreekt het vandaag méér mensen dan ooit aan? Geknipte vragen voor Dimitri Goossens, een historicus en filosoof die aan een doctoraat werkt waarvoor hij zich in de rol en betekenis van horror heeft verdiept.

Dimitri Goossens «Het is iets van alle tijden. Bij de Romeinen had je al de gladiatorenspelen. Men keek toen ook al voor zijn vermaak naar mensen die elkaar afmaakten in de arena. De fascinatie voor horror en gruwel gaat terug op het doodsbesef van de mens. Er is geen enkele diersoort die zo’n doorgedreven besef van zijn eigen dood en eindigheid heeft als wij. En dat fascineert ons. We willen zo dicht mogelijk op het randje van de dood en het vergaan komen zonder zélf het loodje te leggen. Daar, op die rand, voelen we ook het meest intens dat we leven.