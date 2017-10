HUMO Het nieuwe radioseizoen is enkele weken geleden gestart. Is dat met al die jaren ervaring op de teller nog een uitdaging?

Jan Hautekiet «Het is het zesde seizoen van ‘Hautekiet’.»

Lieven Vandenhaute «En het achtste van ‘Nieuwe feiten’.»

Hautekiet «Je moet wel de tel bijhouden, dat doet je op tijd afvragen of je misschien niet aan je seizoen te veel bezig bent.»

Vandenhaute «De jaren wegen echt niet, integendeel, ik merk bij mezelf steeds meer gretigheid.»

Hautekiet «Het heeft ook met je ploeg te maken. Als je omringd bent met goed en slim volk, kan er weinig fout gaan. Dan komt de goesting vanzelf.»

Vandenhaute «Het komt ook omdat ik een gelukkig mens word achter de microfoon, dat is nergens mee te vergelijken.»

Hautekiet «Het benadert het orgastische.»

HUMO Dat vergt enige uitleg.

Vandenhaute «Het heeft te maken met taal, en dat je daarmee mag spelen. Met het contact dat je legt met een luisteraar, die, ook al bestaat hij niet, toch je vriend is. Het is eigenlijk tovenarij.»

Hautekiet «Bij ons bestáát de luisteraar. We hebben hem of haar nodig, anders hebben we geen programma. Op weekbasis bereiken we meer dan één miljoen mensen, dat zijn behoorlijk wat Sportpaleizen vol. Het is echt het nec plus ultra om zo’n programma in de plooi te leggen. Nec plus ultra is Latijn voor: er gaat niets boven. Vooral omdat je het zelf in handen hebt. Je kunt niet zonder een goede redactie, maar zodra je live in de ether bent, mag je voorbereid hebben wat je wilt, dan gebeurt wat gebeuren moet.»