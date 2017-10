'Dat je het soms kunt haten om kinderen te hebben, begrijp ik pas sinds ik er zelf heb'

Stort Lien zich pardoes op de aandacht van andere mannen, dan stoot haar single zus Ine (Kristine Van Pellicom) die juist af door haar vurige kinderwens. Is ook al geen grote hulp: boezemvriendin Valerie (Lize Feryn), een wandelende – en ietwat labiele – broedmachine.

We ontmoeten de drie hoofdrolspeelsters op het terras van het Antwerpse café Boer van Tienen, tegenover de vroegere Studio Herman Teirlinck. Sinds Miller en Van Pellicom er in 1996 afstudeerden, hadden ze niet meer samen geacteerd. Tot nu, dus.

AN MILLER «Ongelofelijk: hoewel Vlaanderen superklein is, zijn we elkaar al die tijd op geen enkele set tegengekomen. Toen dat met ‘#hetisingewikkeld’ eindelijk wel gebeurde, was het er vanaf de eerste dag weer boem patat op, alsof er geen twintig jaar was verstreken. Dat die vier studiejaren zo bepalend zijn: dat had ik niet verwacht.»

KRISTINE VAN PELLICOM «We kregen toen les van klasbakken als Jan Decleir en Luk Perceval. Superinteressant, maar op organisatorisch vlak was niet alles even stabiel. De ene keer werd je door de jury de hemel ingeprezen, de andere keer tot op de grond afgekraakt. Daar waren we te jong voor: we wisten niet wat we daarvan moesten denken. Volgens mij hebben we daar allebei onze zwarte humor aan overgehouden: ‘Het lukt toch niet, en het trekt allemaal op geen kloten, dus kunnen we er maar beter mee lachen.’»

HUMO Over dan maar naar ‘#hetisingewikkeld’: wat trok jullie aan in het scenario?

MILLER «De humor, die in de pijnlijk herkenbare en gênante situaties zit – het is geen reeks waarbij elke scène met een mopje eindigt. Daardoor begin je de personages ook graag te zien.»

LIZE FERYN «Ik vond het fijn dat de personages geen clichéfiguren zijn. Ik heb zowel auditie gedaan voor de rol van danslerares Charlotte (die gespeeld wordt door Charlotte Vandermeersch, red.) als voor Valerie. Bij de auditie voor Valerie had ik me zo hard geamuseerd dat ik wist dat ik haar wilde spelen: ze is een beetje lomp en net iets té tevreden met de situatie waarin ze zit. Helemaal anders dan de andere rollen die ik al gespeeld heb. Ik had ook nog nooit met de rest van de cast samengespeeld: dat heeft de doorslag gegeven.»