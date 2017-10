'Plots stonden er vier gewapende agenten voor mijn deur. Ik dacht dat ik op de set van ‘Witse’ was beland'

Bart Aerts (41) is een journalistiek enigma, het is niet makkelijk hem onder één noemer te brengen. Alleen al in het afgelopen jaar leverde hij de meest verscheiden bijdragen aan de VRT: een documentaire over de boysband de Romeo’s, een reportage over levenslang gedetineerden, en dus ook een scoop in verband met de Kasteelmoord: in ‘Terzake’ liet hij in november 2016 enkele uit het onderzoek gelekte geluidsopnamen horen waaruit bleek dat het Brugse parket op wel erg vertrouwelijke wijze omging met de familie van het slachtoffer, kasteelheer Stijn Saelens. Aerts vervormde het geluid, noemde geen namen, maar vroeg zich wel hardop af of een parket niet in alle onafhankelijkheid een moordzaak hoort te onderzoeken. Hij refereerde aan de zaak-Dutroux: ‘In dit land zijn onderzoeksrechters voor een bord spaghetti van een zaak gehaald.’

Dat kwam hard binnen bij het parket. Eén week later trokken vier agenten uit Brugge ’s ochtends vroeg naar Brussel. Met een huiszoekingsbevel in de hand doorzochten ze het appartement van Aerts om bezwarende informatie te verzamelen. Daarna namen ze hem mee naar de VRT en het politiekantoor in Brugge, waar hij werd verhoord. Acht uur later was Aerts weer op vrije voeten, maar zijn iPhone – de schatkamer van elke journalist – werd in beslag genomen. Die was hij vier maanden lang kwijt. Intussen heeft Aerts hem terug, en is hij ook voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling verschenen. Met zijn advocaat had hij, mede op grond van de wet op het journalistieke bronnengeheim, de nietigverklaring van alle onderzoeksdaden ten laste van hemzelf gevraagd. Maar dat viel lelijk tegen: de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent oordeelde dat er niets onwettelijks was gebeurd.

Dat was twee weken geleden, maar Aerts is nog altijd onder de indruk.

Bart Aerts «In het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent, een van de hoogste rechtscolleges in dit land, staat dat er niets mis is met de huiszoeking, de inbeslagname van mijn iPhone en mijn ondervraging. Het onderzoek kan met andere woorden worden voortgezet. Het parket kan mij vervolgen. De vraag is: zal het dat ook doen?»