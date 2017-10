'Blade Runner 2049': Denis Villeneuve en Ryan Gosling reanimeren de sf-klassieker

'Ik kan alleen maar hopen dat deze film géén realistische weergave is van de toekomst'

Reken maar dat we woensdag als een speer naar de bioscoop flitsen. Wij staan te popelen om de spinners – de zweefschepen van de blade runner-eenheid – opnieuw door het zwerk te zien zoeven en te worden ondergedompeld in die wonderbaarlijke atmosfeer. Maar eerlijk gezegd knijpen we ’m ook een beetje – een beetje veel zelfs. ‘Blade Runner’ is één van onze favoriete films aller tijden. Die laag overzwevende reclameschepen, die door mist, regen en neon gedomineerde wereld waarin Deckard zich beweegt, de gigantische tempels van de Tyrell Corporation, de diepmelancholische muziek van Vangelis, en – last but not least – de aangrijpende slotmonoloog van Rutger Hauer: de originele ‘Blade Runner’ is en blijft een poëtisch meesterwerk. Nu ‘Blade Runner 2049’ eindelijk in de zalen speelt, zijn we bang dat onze herinneringen aan de eerste film op de één of andere manier zullen worden aangetast. Wat ons dan weer geruststelt, is dat de regie in handen was van Denis Villeneuve: een cineast die dezer dagen in even grote vorm verkeert als Ridley Scott in 1982 (zie ‘Incendies’, ‘Enemy’, ‘Sicario’ en in iets mindere mate ‘Arrival’). Wij hadden enkele maanden geleden al een gesprek met Villeneuve, én met ’s werelds meest sexy gozer Ryan Gosling. De film kregen we jammer genoeg niet op voorhand te zien, vanwege nog niet klaar.

HUMO Denis, de meest voor de hand liggende vraag eerst: wat betekent de originele ‘Blade Runner’ voor jou?