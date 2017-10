Bert Ostyn (Absynthe Minded): de 10 platen die zijn leven veranderden

'Dankzij Nirvana wist ik in één klap wie ik was: een punkrocker'

Het nieuwe Absynthe Minded heeft ook een nieuwe platenfirma. Het Brusselse hoofdkantoor van Sony Music Belgium is Bert Ostyn nog dermate vreemd dat we op zoek naar de uitgang om in de buurt op een terrasje te gaan zitten, head first op een blinde muur bonzen. Toch fijn dat hij beter zijn weg blijkt te kennen in het lijstje met de tien platen die zijn leven veranderden.

1 Nirvana – ‘Nevermind’ [1991]

Bert Ostyn «In 1991, op mijn 10de, zijn we met het gezin op reis gegaan naar Valencia, waar mijn oom Sam als vertaler-tolk aan de kost kwam. Ik zal nooit het moment vergeten waarop hij ‘Nevermind’ van Nirvana in de cd-speler stak: ‘Hier moet je eens naar luisteren.’ Wat muziek betreft, beleefde ik toen mijn eerste echte Alles Werd Anders-moment: de aanvangsakkoorden van ‘Smells Like Teen Spirit’ waren amper koud of ik was al fan voor het leven. ’t Was een raket, een mokerslag, een plaat die er in één klap voor zorgde dat ik een soort identiteit had: ik was een punkrocker.»

HUMO Had je dan nood aan een identiteit?