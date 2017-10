In 1997 was het Wu-debuut ‘Enter the Wu-Tang (36 Chambers)’ dik drie jaar oud. Er zaten fragmenten van kungfufilms in, en samples die God weet waar vandaan kwamen. Er was nooit eerder een groep geweest met zoveel stemmen. Ze hadden het over het eiland Shaolin. Over schaken. Over de 36ste kamer van de dood. Eén sketch was krék ‘Reservoir Dogs’.

Geïnspireerd door George Clinton (die twee groepen had, Funkadelic en Parliament) en door de nevenprojecten van Prince sluit RZA voor alle Wu-soloplaten afzonderlijke deals. Platen van Ol’ Dirty Bastard, Method Man, Raekwon en GZA komen allemaal bij een andere firma uit, en in die firma’s posteren ze hun eigen mannetjes, omdat ze als A&R-man ‘geen bergbeklimmer met een elektrische gitaar’ willen.