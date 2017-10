'Had ik affaires met boekhouders gehad, dan zou niemand me daarop aanspreken'

Het leven van Carla Bruni Tedeschi is dermate een schelmenroman en een opera dat haar rol als première dame van de Franse Republiek er niet eens het hoogtepunt van was. Eerder groeide ze op in een Italiaans aristocratisch gezin dat in een mythisch landhuis woonde. De familie verkaste naar Frankrijk om aan de Rode Brigades te ontsnappen toen die terreurgroepering kinderen van industriëlen begon te ontvoeren. Ze reduceerde beroemdheden en intellectuelen tot kwijlende jongetjes, en is supermodel voor alle grote modehuizen – ze defileert niet meer, maar op haar 49ste poseert ze nog, in een vak waarin velen op hun 25ste al uitgerangeerd zijn. En ze heeft vijf mooie cd’s gemaakt, waarvan ‘French Touch’ de nieuwste in het rijtje is.

HUMO Je maakt heel sfeervolle, subtiele muziek en je lijkt een aimabele, evenwichtige mens. Beschrijf eens een typische avond uit je jeugd waarbij ‘Highway to Hell’ van AC/DC, één van de covers op je nieuwe cd, de soundtrack was?

Carla Bruni (lacht) «Ik was ooit een stuk minder evenwichtig dan je zou denken, maar het is mijn zoon die AC/DC vaker dan me lief is door het huis laat schallen. Toen ik jong was, had ik het meer voor Led Zeppelin. (Imiteert Robert Plant) ‘Lonely, lonely, lonely…’ Héérlijk, ik kreeg er niet genoeg van! Later was ik fan van Aerosmith, vooral door ‘Walk This Way’, hun hit met Run-D.M.C. Soms droom ik ervan om deel uit te maken van een rapgroep, al was het maar voor een week. Maar ik ben te oud, helaas.»

HUMO In de Lou Reed-cover ‘Perfect Day’ moet je lachen na de regel ‘I wish I was someone else, someone good’. ’t Is een geamuseerd, maar ook een dubbelzinnig lachje, alsof je zegt: ‘Ik, góéd? Ik weet wel beter.’

Bruni «Mijn producer heeft die take gekozen. Vreemd dat Lou Reed zingt dat hij liever iemand anders is. Maar misschien is het ook eerlijk dat hij suggereert dat hij een slecht karakter heeft. Ik ken heel wat beroemde mensen met een afwijking, een slecht karakter of een slecht zelfbeeld, maar die zijn meestal niet zo openhartig en eerlijk als Lou.