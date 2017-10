Koppensneller Herman Brusselmans: Beste Griet, lieve collega, lekker dier, laat je niet van de wijs brengen

Ze deed hieromtrent kond in diverse uitzendingen en publicaties, onder meer in ‘De wereld draait door’, Humo, ‘Van Gils & gasten’, De Frankfurter Allgemeine en noem maar op. Er kwam geen eind aan de verhalen over het afgrijselijke lot dat Griet zovele jaren geleden helaas niet bespaard is gebleven.

Wat hierbij telkens opviel, is dat Griet zich nooit echt heeft kunnen herinneren wat er precies is gebeurd. Sterker nog, pas een aantal jaren geleden, toen ze al in de 30 was, besefte ze ineens dat haar papa was overgegaan tot vuile manieren met haar frêle kinderlijfje. Dan komen er natuurlijk ineens allerlei monstertjes van onder bemoste stenen gekropen, en die suggereren dat Griet de ellende allemaal uit haar duim heeft gezogen, teneinde volop publiciteit te maken voor haar nieuwe roman, het eerste deel van een trilogie en getiteld ‘Het beste wat we hebben’. De monstertjes getuigen: ‘Iedereen weet toch zeker nog wat er is gebeurd toen-ie 9 was, en je gaat mij niet wijsmaken dat, onder welke omstandigheden ook, je geheugen zodanig geblokkeerd was dat je omtrent gedenkwaardige evenementen van toeten noch blazen hebt geweten gedurende een dikke drie decennia.’ Kortom, in hoeken en kanten wordt getwijfeld aan het verhaal van Griet Op de Beeck.