'Je kunt daar een aardig centje mee verdienen'

Dr. Koen De Zeulder «Herinneringen zijn de olijfolie van de menselijke geest: met een beetje creativiteit kun je er van alles mee. Je kunt er ook een aardig centje mee verdienen. Zelf heb ik met een psycholoog een bedrijfje opgericht voor mensen met vliegangst. Die willen graag eens naar Kaapstad of Bangkok, maar ze durven dat vliegtuig niet in. Wij bezorgen die mensen prachtige herinneringen aan een schitterende reis. Na acht sessies zijn ze ervan overtuigd dat ze daar echt zijn geweest, en het nagenieten duurt tot het einde van hun dagen. Het is veel goedkoper dan een werkelijke reis, en het resultaat is hetzelfde. Maar het is geen eenvoudige techniek.»

HUMO Wat is er zo moeilijk aan het inlepelen van herinneringen?