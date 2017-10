'Niet alles moet volgens de letter van de wet: ik heb buren al 'veroordeeld' tot samen een koffie gaan drinken'

Zoveel kijkers die gebiologeerd zijn door de werking van de rechtbank, daar moet een goede reden voor zijn. ‘Voor ons is het dagelijkse kost, voor de kijker niet,’ zegt Chris Huysmans. ‘Wij zien elke dag tientallen mensen passeren die vaak voor de eerste en enige keer in een rechtbank komen. Dat heeft een grote impact, meer dan wij beseffen. Daarom probeer ik voor wat misschien een bagatel lijkt toch de nodige tijd te maken.’

HUMO Hoe wordt iemand vrederechter?

Chris Huysmans «Ik ben twintig jaar advocaat geweest, met hart en ziel. Het is naast vrederechter het mooiste beroep ter wereld. Ik was ook plaatsvervanger wanneer de vrederechter afwezig was. Toen die op het einde van zijn carrière steeds vaker ziek was, is het begonnen. Het was een openbaring. Proberen om een zaak vanuit alle perspectieven te bekijken, is moeilijker dan alleen de belangen van je cliënt verdedigen. Vaak is het woord tegen woord, en weet je niet wie liegt. Recht is daarom niet altijd rechtvaardig, want je wil niemand veroordelen op basis van een leugen. Dan val je terug op de wet: er is geen bewijs, dus speelt het vermoeden van onschuld. Je ziet brave, naïeve mensen die zeggen dat ze hun schuld van 1.000 euro hebben terugbetaald, maar vergeten zijn daarvoor een ontvangstbewijs te vragen. Je voelt zelfs dat ze waarschijnlijk de waarheid spreken, maar je moet ze toch ongelijk geven, want artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek zegt iets anders dan je gevoel. Dat wringt, ook na al die jaren. Want als die mensen betaald hebben, zadel je ze met een levenslange wrok tegen justitie op.»