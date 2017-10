'De meeste van zijn aanhangers zijn niet erg enthousiast, maar ze geven hem het voordeel van de de twijfel. Ze willen graag in zijn verhaal blijven geloven'

Kort nadat Barack Obama zijn intrede in het Witte Huis had gedaan, ontstond de Tea Party. Zo gezellig als de naam klonk, zo grimmig waren hun protesten. De aanhangers wilden niet dat er steun kwam voor noodlijdende banken of huizenbezitters. Ze wilden lagere belastingen, minder overheidsuitgaven en dus zeker géén verplichte zorgverzekering. Voor Arlie Russell Hochschild was zoveel ongerichte boosheid onverklaarbaar, maar er was iets wat haar nóg ongemakkelijker stemde: in haar hele omgeving kende ze geen enkele rechtse, conservatieve Republikein. Hoe kon ze dan begrijpen hoe zij dachten? Haar woonplaats Berkeley, aan de baai van San Francisco, was ooit de broedplaats van hippies in de sixties. Tegenwoordig is het een moderne, kosmopolitische stad, met veel internationale studenten en een ongekend milieubewustzijn: veel zonnepanelen en elektrische auto’s en, naar Amerikaanse begrippen, veel fietsers.

‘Ieder huishouden in Berkeley heeft wel vier verschillende vuilnisbakken, om afval te scheiden,’ lacht Hochschild, maar ze was zich ook bewust van het gevaar van tunnelvisie.