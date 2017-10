'We leven in een emocultuur, waarin feiten en cijfers verdacht zijn geworden'

HUMO Wat was er eerst: de rubriek of het boek?

Bert Kruismans «Het boek. Ik was al even aan het schrijven toen iemand uit de ploeg van ‘Iedereen beroemd’ me vroeg waarmee ik bezig was, en zo is die rubriek ontstaan. Het idee voor het boek is me aangereikt door mijn uitgever – een paar jaar geleden al, alleen heeft het lang geduurd voor ik eraan ben begonnen. Vorig jaar was de tijd wel rijp, met Donald Trump en het nepnieuws – in mijn tijd noemden we dat gewoon leugens. Op sociale media wordt ook meer gediscussieerd vanuit de buik, zonder dat iemand nog weet waar de klepel hangt. Het volstaat dat je ooit in Barcelona bent geweest om te weten hoe de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd in elkaar zit, bij wijze van spreken. Er is een emocultuur ontstaan, waarin cijfers geven zelfs verdacht is geworden. Na de aanslagen in Manchester las ik reacties over hoe dat soort dingen ‘vroeger toch niet gebeurde’, en toen heb ik in een stuk statistieken verzameld over aanslagen in de jaren 70 en 80, óók een donkere periode. Zelfs mijn schoonbroer vond dat schandalig: ‘Daar zijn die mensen toch niet mee geholpen?’

»Je merkt het ook aan de non-fictieboeken: die gaan vandaag vooral over gevoelens, en over hoe mensen al dan niet goed in hun vel zitten. Ik wou het heel ouderwets en tegen de stroom in over feiten hebben.»

HUMO ‘Er zijn leugens, grote leugens en statistieken,’ wist Mark Twain al.

Kruismans «En je kunt verdrinken in een rivier van gemiddeld een halve meter diep, ja. Met statistieken kun je alles bewijzen, maar mijn boek gaat ook over hoe je cijfermateriaal moet leren interpreteren. In alle kranten stond dat 90 procent van de Catalanen voor de onafhankelijkheid heeft gestemd. Maar in werkelijkheid – ik heb het daarnet in de auto even uitgerekend – gaat het maar om 37,8 procent. Hetzelfde zag je na het Turkse referendum, toen je overal kon lezen dat een meerderheid in ons land vóór de hervormingen van Erdogan had gestemd, terwijl de ja-stemmers maar 45 procent van alle stemgerechtigde Belgische Turken uitmaken en 40 procent niet eens was gaan stemmen.»