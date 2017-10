Het einde van het kalifaat is bijna daar. Maar mogen we nu juichen?

'Het Westen moet toegeven dat het heeft gefaald: we hebben een enorm vluchtelingen probleem gecreëerd én het islamterrorisme in Europa geactiveerd'

Op 29 juni 2014 riep IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi het kalifaat uit. In de Syrische en Iraakse provincies die zijn terreurgroep had ingenomen, zou voortaan de sharia gelden, een islamitisch rechtssysteem gebaseerd op de strengste lezing van de Koran. IS richtte een eigen staat op met een overheidsapparaat en een begroting. De terreurgroep bouwde ziekenhuizen en scholen, baatte elektriciteitscentrales uit en verkocht de olie uit haar olievelden via smokkelnetwerken aan Syrië of Turkije. Maar evengoed verdiende ze de kost met mensenhandel en kidnapping, gooide ze homoseksuelen in een ravijn en doodde ze afvalligen die zich weigerden te bekeren. De aantrekkingskracht van dat islamitische paradijs was zo groot dat naar schatting 30.000 jihadisten uit meer dan 100 landen naar de regio afreisden, onder wie 591 uit België, verhoudingsgewijs het hoogste aantal van alle Europese landen.

Op zijn hoogtepunt in 2015 was het kalifaat 100.000 vierkante kilometer groot – drie keer België – en telde het twaalf miljoen inwoners. Door een onafgebroken strijd met het Syrische en Iraakse leger, een sterke Koerdische strijdmacht en een allegaartje van lokale rebellengroepen en Russische, Arabische en westerse bommencampagnes is het kalifaat gereduceerd tot een zone van 30.000 vierkante kilometer. Belangrijker: IS verloor ook de controle over alle grote steden. Hun bolwerk Mosul verloren ze na een negen maanden durende stadsguerrilla aan het Iraakse leger, en hun Syrische hoofdstad Raqqa zou voor 90 procent in handen zijn van de Syrian Democratic Forces, een door het Westen gesteunde coalitie.

‘In Raqqa zijn de laatste gevechten in alle hevigheid aan de gang,’ zegt David Criekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen.

David Criekemans «De halsstarrigheid van het verzet maakt duidelijk dat de IS-top, die zelf al lang is gevlucht, zijn strijders heeft bevolen om de stad te verdedigen tot de laatste man. In de hele stad liggen boobytraps en worden burgers gebruikt als menselijk schild. Er is ook een gigantisch netwerk van tunnels blootgelegd, waarmee IS achter de linies kan opduiken om de tegenstander in de rug aan te vallen.