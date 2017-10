Een mens van goede wil: Frank de Jong helpt vluchtelingen in het Maximiliaanpark

'Ik hoop dat er niemand op straat sterft door de vrieskou'

Frank de Jong is een geboren Nederlander. ‘Intussen heb ik de Belgische nationaliteit,’ zegt hij. ‘Ik wilde me integreren in Heist-op-den-Berg, de gemeente waar ik was gaan wonen. Dus sloot ik me aan bij het Rode Kruis en werd ik later ambulancier en vrijwillige brandweerman. Na een missie met B-FAST in Congo schreef ik me in voor een bachelor verpleegkunde. In de zomer van 2015 zag ik op weg naar het werk dat er in het Maximiliaanpark een humanitaire ramp aan de gang was. Het was helemaal geen ‘gezellig tentenkampje’ zoals sommigen lieten uitschijnen. De dag na het behalen van mijn diploma stapte ik naar Dokters van de Wereld en bood ik aan om in het park te gaan helpen.’

HUMO Hoe is de toestand er nu?

Frank de Jong «Na de politierazzia’s leven de mensen verspreid in de straten rond het park. We moeten ze echt gaan zoeken. Vroeger leefden de vluchtelingen vooral in het park en konden we makkelijker hulp bieden. Nu trekken we er eerst met onze vliegende ploeg op uit. We wandelen in het park en in de buurt rond, spreken de mensen aan en laten hun weten dat ze recht hebben op gratis hulpverlening en zorg.»