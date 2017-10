'Dankzij genetische manipulatie kunnen mensen met geld hun kinderen straks slimmer, sterker, gezonder en knapper maken. Voor je het weet, creëer je twee verschillende rassen'

De ergste dag van zijn leven, zo omschrijft Dan Brown die ontluisterende winterdag van 27 februari 2006. Hij ziet zichzelf nog in zijn Londense hotelkamer zitten, na het begin van het plagiaatproces tegen ‘De Da Vinci Code’. Geflankeerd door lijfwachten had de publiciteitsschuwe schrijver de trappen van het gerechtsgebouw moeten beklimmen, waar hij een lens in zijn oog kreeg. Na eindeloze uren op de voorste rij in de rechtbank mocht hij, achtervolgd door paparazzi op scooters, terug naar zijn hotelkamer. Daar zag hij nieuwsbeelden van het proces. ‘Een vent op de trap van het gerechtsgebouw had een grote kale plek op zijn achterhoofd. Ik dacht: ‘Die kerel heeft precies hetzelfde jasje aan als ik.’ Ineens drong het tot me door: ‘Die man ben ik. Ik ben kaal. Ik stond vandaag voor de rechter wegens plagiaat, ik botste tegen een camera aan, en ik ben káál. The worst day ever.’’ Nu kan hij er wel om lachen.

Dan Brown «Op ‘De Da Vinci Code’ werd fanatiek gereageerd. Door beide kampen. Het ene deel van de lezers vond het briljant, het andere afschuwelijk. Het werd zowel een belangrijk als een zeer gevaarlijk boek genoemd. Als ik het allemaal had geloofd, was ik nu gestoord. Maar ik kon afstand nemen: het ging over het boek, niet over mij.»

Humo ‘De Da Vinci Code’ is één van de meest gelezen boeken ter wereld. Hoe voorkom je dat je in de war raakt door dat succes?

Brown «Door me te realiseren dat ik niet het geneesmiddel tegen kanker heb uitgevonden, of de mysteries van het universum heb ontrafeld. Ik bedoel: ik ben doodernstig over de inhoud van het boek, maar ik vind dat je jezelf niet te serieus mag nemen.

»Gaandeweg heb ik geleerd: wees wie je bent. Schrijf het boek dat je zelf wilt lezen. Als iemand denkt dat het briljant is: prima. Als een ander vindt dat je de slechtste schrijver ter wereld bent: ook goed. De enige leidraad is je eigen smaak.»

Humo Gemakkelijk gezegd, voor iemand die succes heeft.

Brown «Ik ben het voorbeeld van iemand die succes heeft, terwijl een hoop lezers mijn boeken vreselijk vinden. Maar ik spreek kennelijk toch genoeg anderen aan die er wel van houden.»