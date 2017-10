De 'Godverdomse dagen'-tournee van Dimitri Verhulst: 'Je ziet zo de IS-militant voor je opdoemen'

De schrijver gaat op het podium een entente aan met de Nederlandse muzikante Corrie van Binsbergen en haar veelkoppige band, voor een uitgelezen soundtrack bij dit godverdomse tijdsgewricht.

Dimitri Verhulst «Het opzet van ‘Godverdomse dagen op een godverdomse bol’ is het grote cliché dat elke student op de middelbare school te horen krijgt: ‘De geschiedenis herhaalt zich keer op keer.’ Het boek zit vol met knipogen naar vandaag. Als het over de geschiedenis van de kruistochten gaat, zie je zo de IS-militant voor je opdoemen. Of neem de laatste pagina’s, over de atoombom in Hiroshima: dat is gewoon Noord-Korea en Trump vandaag, hè. Het blijft een actueel boek, al is dat niet mijn verdienste. Wel die van onze saaie geschiedenis, die zich altijd weer herhaalt.»

HUMO Naar het schijnt kreeg je de smaak voor deze tournee al in 2015 te pakken.

Verhulst «Ja, ik stond toen in de Boekenweek samen met Corrie op het podium in het Bimhuis in Amsterdam, voor een geïmproviseerde blind date rond die roman. Je voelde meteen dat er magie in de lucht hing. Na het optreden waren we vastbesloten om onze samenwerking voort te zetten. Dat Boekenweek-concert is nu trouwens uitgebracht op vinyl.»