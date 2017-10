'Ik reis veel, maar ik ben geen avontuurlijke mens. Bergriviertjes afdalen in een kaduke kano of diep in de jungle doordringen: dat durf ik allemaal niet'

In 2011 gingen de twee ook professioneel samenwerken, toen Harald samen met Arnout, Elke Neuville en Mik Cops – die opgestapt waren bij Woestijnvis – productiehuis De chinezen oprichtte. Tot dan had de oudste Hauben een gulzig kosmopolitisch leven geleid: als consultant in sociale kwesties – op eenvoudig verzoek praat hij u bij over de gehandicaptenzorg in Roemenië, de sociale zekerheid in Palestina en de bescherming van de minderheden in Rusland – had hij de wereld rondgereisd, en onder meer in Griekenland, Roemenië en Siberië gewoond.

Harald Hauben «Maar in 2011 kregen mijn vrouw en ik ons derde kind. Mijn leven speelde zich al een tijdje in vliegtuigen af, en we besloten dat het zo niet verder kon: ik nam ontslag bij het Franse consultancybureau waar ik toen werkte. En net op dat moment vertelde Arnout me over het plan om De chinezen op te richten.»

HUMO Je bent er de zakelijk leider: de man die over het geld gaat.

Arnout Hauben «Het was eigenlijk heel logisch dat we bij Harald terechtkwamen. Hij had al eens een bedrijf van zestig man geleid. En Elke, Mik en ik zijn op z’n zachtst gezegd niet echt bedreven in cijfer- en papierwerk.»