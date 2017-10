'Ik ben ofwel dun en depressief, ofwel dik en beschaamd. Er is geen middenweg'

Tussen Williams’ hotelsuite en de kamer ernaast hangt een wit laken aan een rail, alsof ons het zicht op schilderwerken ontnomen moet worden. ‘Voor zijn privacy,’ krijgen we te horen. Ook hier in Noorwegen is Williams een superster: straks staat hij weer voor een vol stadion.

In de belendende kamer zitten we even te wachten, tot hij plots zomaar binnenwandelt. Op blote voeten, in een onderhemdje en een lange short. Op z’n 43ste ziet hij er nog steeds knap uit, misschien iets molliger dan recente publiciteitsfoto’s doen vermoeden. Hij heeft zijn vader Pete meegebracht, een voormalige cafébaas en komiek. En ook een gigantische Bernese berghond, Mr Showbiz OBE. We maken kennis en Williams leidt ons langs het witte laken zijn bovenmaatse suite binnen.

‘Fijn dat je er bent,’ zegt hij. ‘Ik verveel me dood. Zal ik je eens tonen wat ik vandaag heb gedaan?’ Hij gidst me door de belevenissen van zijn dag. Die zijn begonnen bij een raam aan de westkant van de suite.

Robbie Williams «Ik ben opgestaan en kwam hier staan voor een sigaretje. Toen meende ik een flits te zien, daar aan de overkant (wijst naar een appartementsgebouw). Ik werd meteen paranoïde: zat er iemand foto’s van mij te nemen? Dus ben ik de rest van de dag dáár bij dat raam op de uitkijk gaan liggen, om ze te betrappen.»

Hij gaat languit op de vloer bij het andere raam liggen, waar een vitrage voor hangt, en demonstreert hoe hij urenlang onder het glasgordijn door heeft liggen piepen. Het is nu vijf uur ’s middags.

- Heb je je ingebeelde paparazzo gezien?

Williams «Nee. Waarschijnlijk was het gewoon iemand die z’n koffiemachine aanzette.»

- Je levendige fantasie zorgt dus voor wat afleiding. Je bent nu al bijna twee maanden op tournee.

- Williams «Ik heb pleinvrees. De hele tournee ben ik op mijn hotelkamer gebleven.»

- Wat doe je dan zoal?

Williams «Naar filmpjes kijken op YouTube. Tegenwoordig blijf ik vaak hangen bij The True Geordie (een gewichtheffer, red.). Voordien was het George Galloway, de politicus, en Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Russell Brand... Ik heb veel nagedacht over het al dan niet geloven in een God, maar daar ben ik nog niet uit.»

- Waarom mijd je de buitenwereld?

Williams «Ik ben een chronische entertainer, maar dat leidt al snel tot ergerlijke taferelen: iedereen wil een foto van me, terwijl ik daar helemaal geen zin in heb. Ik haat het om nee te zeggen tegen mensen, want ik wil niet dat ze me een lul vinden. Maar ik haat het ook om ja te zeggen, want ik ben toch een beetje sociaal gehandicapt: de momenten die ik doorbreng met onbekenden, hebben iets traumatiserends.»