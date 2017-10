Het heilige boontje in St. Vincent: 'Als ik muziek schrijf, word ik een asceet: geen alcohol, geen drugs, geen seks'

Twee dingen zorgden ervoor dat ze de laatste jaren een steeds groter publiek ging aanspreken: haar samenwerking met David Byrne voor ‘Love This Giant’ uit 2014 (het was David Byrne die haar vroeg en niet andersom), en haar veelbesproken, intussen op de klippen gelopen relatie met topmodel Cara Delevingne.

Voor de interviews over haar vijfde plaat, ‘Masseduction’, moet ik naar Londen. Een herenhuis aan de rand van Camden Town, waar ik in het gezelschap van enkele mensen van de platenfirma moet wachten, en een aparte sfeer waarneem. ‘Are you ready for this?’ vraagt de promojongen na een tiental minuten. Ik knik. Zijn ‘Are you sure?’ en het besmuikte lachje dat hij erop laat volgen, verraden alles en niks.

Plots staat er een prachtige gestalte voor me (denk Lisa Bonet twintig jaar geleden, en een halve meter groter). Ze draagt een kleed in jeansstof, en een kap over haar hoofd. Gigantische plateaulaarzen maken haar nog groter dan ze al is. Ze zegt niks, maar doet teken dat ik haar moet volgen. Terug de straat op, drie panden verder, door een houten deur naar binnen. In een grote kale ruimte staat een kubus, drie meter bij drie. Ik moet weer door een deur, meer een luik dit keer. Ik plooi me dubbel, de kubus in. En daar zit Annie Clark, achter een klein tafeltje, in deze volledig roze geverfde en uitgelichte doos. Ze draagt een zwart latex topje en met een plastic glimlach nodigt ze me uit om te gaan zitten. Dat doe ik. Zeggen dat ik mij ongemakkelijk voel, is het understatement van het jaar. Een echt gesprek kan hier niet van komen, Annie Clark heeft een performance in gedachten. Omdat ik daar geen zin in heb, vertel ik haar de waarheid (’t is de allerlaatste keer, beloofd!). Dat ik pas gescheiden ben, en dat ik het interview niet bijzonder grondig heb kunnen voorbereiden omdat ik de afgelopen nachten op sofa’s en in logeerkamers van vrienden heb doorgebracht. Annie valt uit haar rol.