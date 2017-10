Helemaal Beck: 'De beste nummers maken je blij dat je leeft'

De laatste keer dat het grote publiek Beck te zien kreeg, was in 2015, tijdens de apotheose van de Grammy Awards. Niemand minder dan Prince stond op het punt om hem de trofee voor Plaat van het Jaar te overhandigen voor zijn elpee ‘Morning Phase’. Maar vóór zijn mond kon openvallen van verbazing, was een andere beroemdheid op het podium geklommen: Kanye West moest éven zijn beklag doen omdat de hoofdprijs niet naar Beyoncé was gegaan. ‘Ik heb in mijn leven heel wat geflipte dingen meegemaakt, maar dát kon tellen.’

Wat niemand wist, was dat Beck op dat moment al twee jaar aan zijn volgende plaat aan het sleutelen was. ‘Colors’, een euforische explosie van experimentele pop, werd geproducet door Greg Kurstin, die ook al met Adele, Kelly Clarkson en Sia heeft samengewerkt. Op 13 oktober komt de plaat uit, na zowat de langste ontstaansperiode uit Becks carrière.