Heleen Debruyne: 'Praten slaat de goesting dood'

‘Orgastische meditatie combineert de kracht en de aandacht van meditatie met de diepmenselijke, doorvoelde en verbonden ervaring van het orgasme!’ jubelt de goedgeklede goeroeachtige die de praktijk heeft bedacht. In haar boek ‘Future Sex’ beschrijft Emily Witt hoe dat gaat, die combinatie van kracht en aandacht en diepmenselijke verbondenheid en al dat beloofde moois. De deelnemers aan de workshop zijn zo positief ingesteld dat ik het verdacht begin te vinden, ze hangen aan de lippen van de goeroeachtige. Na enkele kennismakingsspelletjes trekken de vrouwen zich terug met een man, ze doen hun onderbroek uit, nestelen zich in een hoopje kussens, leggen hun benen open en laten zich gedurende een kwartier ritmisch strelen. Op de clitoris.

Het is maar één van de vele manieren waarop de vroeg-21ste-eeuwse mens zijn seksualiteit tracht te herdenken. In ‘Future Sex’ bezoekt Emily Witt dat orgastische meditatiecentrum, maar ze waagt zich ook op groezelige chatboxen, op datingapps, in kringen van hippe techneuten die lak hebben aan monogamie, en in de subcultuur van de keiharde kinky seks. Als die werelden al iets gemeen hebben, is het dat er van je wordt verwacht dat je je verlangens tot in de kleinste details kunt uitdrukken. In die context is dat ene antwoord van Witt een tikje recalcitrant. Een subtiele vorm van protest tegen de op voorhand doorgesproken scenario’s van bondage en vernedering, tegen het urenlange gepalaver van hen die met meerderen tegelijk relaties aangaan, tegen de virtueel gemaakte neukafspraken.

Ik onderstreepte het zinnetje driedubbel, driftig knikkend. Op voorhand moeten uitleggen wat ik wil, dat slaat mijn verlangen plat, vind ik ook. ‘Het genot is de dood en het falen van het verlangen,’ dreef Sartre het nog verder. De filosoof was dan wel een notoir slechte minnaar, maar hij had een punt.