Eeuwig spits Jan Mulder: 'Robby Rensenbrink'

'De paal' zou een treffende titel voor Rensenbrinks biografie zijn geweest'

Maar het was onvermijdelijk: ‘Het Slangenmens’ is de titel van zijn zojuist uitgekomen biografie. Het boek is geschreven door Bert Nederlof, een wijze Nederlandse journalist die al een paar eeuwen het voetbal volgt, de tradities eert, de spelers niet vergeet, ’t liefst de schone kanten van het spel belicht. De Nederlandse presentatie van ‘Het Slangenmens’ vond zaterdag 30 september plaats in Amsterdam, in de kantine van Robs eerste club DWS. Het regende. Op het complex werd meer gehockeyd dan gevoetbald. Het gaat niet zo goed met DWS. De voorzitter vertelde dat de jeugd andere interesses heeft tegenwoordig. Het begon harder te regenen. We gingen naar binnen, waar de bitterballen zijn. De opkomst van de pers was gering – Robby is groter in België – maar enkele van de aanwezigen waren zeker niet de geringsten: Rinus Israël en Jan Jongbloed.

Ik zou mijn biografie met veel plezier door Nederlof hebben laten samenstellen. Maar hoe moet je die dan noemen? Ik zit zonder bijnaam. Ik ben Het Voorwoord. Ondergetekende had bijvoorbeeld graag het voorwoord in de biografie van Rinus Israël geschreven om hem de eer te gunnen die hij verdient. Israël bezit de onuitroeibare reputatie, samen met zijn Feyenoord-collega Theo Laseroms, een spits keihard te tackelen. ‘Rinus wipte ze op en Theo schoot ze de tweede ring in.’ Neen. Israël was een technicus met een volmaakte traptechniek waarmee hij ballen over veertig meter naar een medespeler passte, zonder dat de bal tijdens de vlucht steeg. Rinus ‘trok een streep’. Ik zei dat tegen hem en Israël antwoordde: ‘Nu, vijftig jaar later, wil ik je alsnog mijn oprechte excuses aanbieden voor al die vuile schoppen. Dat kon echt niet. Sorry.’