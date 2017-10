'We schieten met échte pistolen op échte mensen!'

Dit is geen schietbaan, dit is een arena. De schietschool van Nephi Oliva, even ten westen van de beroemde Strip van Las Vegas, is elke vrijdagavond het toneel van man-tegen-mangevechten. Met echte vuurwapens en echte mensen, alleen de munitie is nep. Hier schiet je niet op een papieren schijf: je traint met een doelwit dat beweegt en terugschiet. Er is harde muziek, veel knipperend licht, soms het geratel van het machinegeweer waarmee Oliva in de lucht vuurt om de concentratie van de schutters te testen.

Als toerist kun je komen kijken of zelf een gevecht aangaan. Het hoort bij Las Vegas, stad van extreem entertainment. Ook daags na het bloedbad op de Strip rijden Humvees door de straten om vakantiegangers in stijl naar een schietbaan te brengen. ‘Schiet volautomatisch!’ staat in grote letters op de zijkant van zo’n legervoertuig. Ongepast, nu 59 families rouwen wegens zulke automatische wapens? Nephi Oliva vindt van niet. Hij biedt alle inwoners van Las Vegas gratis vuurwapentraining aan in zijn arena. Wie zich na de massamoord op de Strip onveilig voelt, mag bij hem langskomen voor lessen.