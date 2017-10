De erfenis van Boko Haram: 'Meisjes worden een bedreigde soort'

Na hun ontvoering in april 2014 heeft half Hollywood zich op Twitter achter de schoolmeisjes geschaard, maar na drie jaar dreigt het Westen te vergeten dat elke dag nog altijd telt. Françoise Ozor heeft voor de gelegenheid de tekst op haar campagnebutton met één woord verlengd: #BringBackOurGirlsNow!

Françoise Ozor «Vandaag is het 1.275 dagen geleden dat 219 schoolmeisjes werden gekidnapt in Chibok, in het noordoosten van Nigeria. Van hen zijn er 106 inmiddels terug thuis, maar 113 meisjes zitten nog altijd in de klauwen van Boko Haram. De aandacht voor hun tragische lot dreigt te verslappen, ook bij de Nigeriaanse regering. Het heeft lang geduurd voor die wilde ingrijpen. In eerste instantie geloofden ze het verhaal van de kidnapping zelfs niet, het was zogezegd propaganda van de oppositie.»