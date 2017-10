'Er zullen altijd mensen zijn die ons 'bruine apen' noemen, maar de meesten zijn van goede wil'

Sammy Mahdi zit nog maar twee jaar in de politiek, maar volgens zijn cv is hij intussen al ex-parlementair medewerker, ex-voorzitter van de Molenbeekse afdeling van CD&V, columnist én nationaal voorzitter van Jong CD&V. En nu dus ook kandidaat in ‘De slimste mens ter wereld’.

HUMO Je jeugdheld Jean-Luc Dehaene heeft altijd geweigerd om mee te doen. Waarom heb jij wel toegezegd?

Sammy Mahdi «Het is simpel: ik zeg altijd op alles ja. Zo ga ik door het leven: ik tuimel overal in.»

HUMO De Britse komiek Danny Wallace zei ooit een jaar lang ‘Yes, man!’ op elk voorstel dat men hem deed: hij hield er honderden verhalen en een geweldig boek aan over.

Mahdi «Bij mij was het geen bewuste keuze, ik denk dat ik altijd zo ben geweest. Ik heb geen seconde getwijfeld toen ze me vroegen voor de cafétesten. Ik dacht dat het plezant kon worden, en dat ik toch nooit het programma zou halen: ik wilde best als vulling dienen (lacht). Toen ze me toch voor het programma vroegen, heb ik langer moeten nadenken. Een halve seconde. Omdat ‘De slimste mens’ toch wel erg big en belangrijk is. Ik heb dat vorige week na de aankondiging gemerkt op Facebook: de respons is véél groter dan wanneer ik een column schrijf. Dat was slikken, want zo’n column spruit voort uit mijn engagement en mijn innige overtuigingen.»

HUMO Ben je een quizzer?

Mahdi «Nee. En het probleem is dat de verwachtingen bij politici hoger zijn dan bij societyfiguren. Mensen gaan ervan uit dat je op alle vragen over actualiteit en geschiedenis een antwoord hebt. Dat zal bij mij niet het geval zijn. Bovendien presteer ik niet onder druk: mijn hersenen slaan dan op tilt. Ik moet kunnen nadenken, ik kan er niet zomaar iets uitflappen. Mijn karakter staat haaks op hoe een quiz werkt. En zeker ‘De slimste mens’, want ik ben ook niet ad rem. Maar ik heb me wel voorgenomen om me te amuseren.»

HUMO Het kan een springplank zijn voor je carrière.

Mahdi «Dat is al gebeurd bij anderen, ja. Maar minstens evenveel politici zijn roemloos ten onder gegaan bij hun eerste deelname. Ik hou er rekening mee dat ik tot de categorie kanonnenvlees behoor. Daar heb ik vrede mee: ik fantaseer vooralsnog niet over de mythische kaap van twaalf deelnames.»