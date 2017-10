Regisseur Nathalie Basteyns over 'Façades': 'Het mocht deze keer wat minder duister dan 'Beau Séjour'

Voor de tv-serie ‘Tabula Rasa’ liet ze partner in crime Kaat Beels even alleen met ‘Welp’-regisseur Jonas Govaerts , maar bij de film ‘Façades’, die op 14 oktober op het Film Fest Gent in wereldpremière gaat, stond Nathalie Basteyns opnieuw trouw aan haar zijde. Basteyns schreef ook mee aan het scenario, over een dochter die voor haar demente vader gaat zorgen en gaandeweg haar huwelijk ter discussie moet stellen.

Nathalie Basteyns «Oorspronkelijk wilden we een film maken over trouw en ontrouw, over de vraag of je soms moet liegen of iets verzwijgen uit liefde. Maar toen medescenarist Jan Pepermans (‘Chaussée d’Amour’, red.) en ik allebei in onze omgeving met dementie werden geconfronteerd, werd het ook een verhaal over een vrouw en haar demente vader. Wanneer die door zijn ziekte een oud familiegeheim verklapt, gaat zijn vrouw ervandoor en trekt dochter Alex weer bij hem in. Zij wordt door haar man bedrogen en vraagt zich af of ze nog bij hem moet blijven: na jaren van ontkenning wil ze de waarheid niet langer negeren.»

HUMO Verrassende naam in de cast is Theo Maassen: hij speelt de man van Alex, een rol van Natali Broods.

Basteyns «We zochten een acteur die net iets ouder was dan Natali, en zij suggereerde Theo. Ik ben ook blij dat Johan Leysen (die de vader speelt, red.) mee wou doen: ik ben al jaren fan van hem.»

HUMO Net als ‘Beau Séjour’ heeft ‘Façades’ een uitgesproken kleurenpalet.

Basteyns «Kaat en ik vinden esthetiek belangrijk, dus daar denken we hard over na. Het mocht deze keer wat minder duister dan ‘Beau Séjour’, meer Indian summer, met de warme kleuren van oktober en november. Die zie je in de kleding en de locaties in de film. Vaagweg hadden we in ons achterhoofd de look van ‘Far from Heaven’ van Todd Haynes, ook een film met veel rood en oker.»

HUMO Je hebt zelf je vader, de onvergetelijke Willy uit ‘Het Geslacht De Pauw’, aan dementie verloren. Maakte dat het filmen niet moeilijk?

Basteyns «Als documentairemaker koos ik ook al voor onderwerpen die me na aan het hart lagen. Ik vond het fijn om bij het schrijven en filmen te putten uit wat ik zelf had beleefd, maar soms was het emotioneel. Johan lijkt ook wat op mijn vader, en in een bepaalde scène herkende ik hem plots hard in zijn personage. Zat ik daar achter mijn monitor te huilen.»