'Je kunt je kind materiële welstand geven en begeleiden naar honderd diploma's, maar je kunt het geen handleiding voor het leven schenken'

HUMO Je zou denken: als je dertien jaar neen kunt zeggen, dan kun je het ook langer volhouden. Hoe heeft Erik Van Looy je uiteindelijk kunnen breken?

Goedele Wachters «Dat ik het zelf niet goed weet. Misschien omdat ik vind dat ik me intussen een tweede dimensie kan veroorloven, naast die van ernstig en correct journaalanker? Toen ik begon als journaliste, maakte ik consequent geen enkele zijsprong. Dat paste gewoon niet bij de job, vond ik. Ik moest me vooral bewijzen als journalist en anker. Maar ik ben nu tien jaar anker en in ‘Het journaal’ probeer ik het ondanks alle ellende toch wat verteerbaar te houden voor de kijker. Dan helpt het als die ziet dat ik ook maar gewoon een mens ben. Dus is het misschien zo slecht nog niet om heel af en toe ook eens op te duiken in een programma dat lichter van toon is, waarin veel gelachen wordt, en waarin je me boos op mezelf ziet worden omdat ik een antwoord niet weet.