‘Een studentenlening? Date een sugar daddy.’ Met die controversiële campagne hoopte datingsite Rich Meet Beautiful in België jongeren in geldnood te koppelen aan welgestelde zakenmannen op zoek naar een verzetje. Na een storm van kritiek en beschuldigingen van aanzet tot prostitutie trok de Noorse website de reclamestunt weer in. Maar sugar dating is al langer in trek, en niet alleen in het studentenmilieu. Humo ging op onderzoek.