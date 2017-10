'Ik herinner me een jongen die in een klasgesprek in tranen uitbarstte. Bleek dat zijn broer zich had opgeblazen. De nabestaanden kunnen met hun verdriet nergens terecht'

Op de schoolbanken van het atheneum van Anderlecht hebben veel grote voetballers hun broek versleten. In de gang voor het kantoor van directeur Erik Van Den Berghe hangt een klasfoto van zo’n grootheid op de dag nadat hij, als achttienjarige, de Gouden Schoen had gewonnen: Vincent Kompany. Een gedateerde foto, dat merk je niet alleen aan het vergeelde krantenpapier. Op de foto staat een bont gezelschap, maar het merendeel van de klasgenoten van Kompany zijn nog altijd autochtone Belgen. Vandaag vind je die nauwelijks meer in Anderlecht. Op deze school zitten voor 70 procent moslims, sommige klassen zijn zelfs voor 100 procent Marokkaans. Zo hard is het gegaan: in de loop van één voetbalcarrière is Brussel volkomen veranderd.

Van Den Berghe, religiewetenschapper van opleiding, is met zijn tijd meegegaan. In de Grote Moskee heeft hij zich jarenlang in de Koran verdiept. Hij heeft ook Arabisch geleerd, ‘om de jongeren beter te begrijpen’. Maar zijn liefde was niet blind: na de aanslag op Charlie Hebdo heeft hij de hulp ingeroepen van islamoloog Montasser AlDe’emeh om de radicalisering, die hij ook op de speelplaats waarnam, een halt toe te roepen. Montasser was zijn man, dat wist hij meteen.