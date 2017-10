Exclusieve Humo-actie: haal Largo Winch in huis

'Veel lezers geloven dat Largo Winch écht bestaat'

HUMO Meneer Francq, het eerste stripverhaal van Largo Winch verscheen in 1990 en was een bewerking van een roman van scenarist Jean Van Hamme. Wat trok u toen zo aan in die verhalen?

Philippe Francq «De kwaliteit, natuurlijk. Jean slaagde er altijd in om een verhaal met meerdere lagen te vertellen. Zijn grote talent was dat hij complexe situaties op een heel eenvoudige manier kon uitschrijven, en bovendien waren ze ook grappig.»