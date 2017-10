‘Mevrouw, u heeft er geen idee van hoeveel lobby’s wij ontvangen,’ zei Johan Van Overtveldt onlangs tegen Phara de Aguirre in ‘De zevende dag’. Hij zei het te zijner verdediging, maar het leek tegelijk een slip of the tongue. Want het beleid van de minister van Financiën doet meer dan ooit vermoeden dat multinationals, diamantlobbyisten, bankenjongens en fiscale dealmakers veelvuldig cappuccino komen slurpen op zijn kabinet.