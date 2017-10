'Toen ik het dagboek van mijn moeder las, ben ik beginnen te huilen omdat ik alles opnieuw beleefde'

Een jaar in Frankrijk leven om voor de televisie een portrettenreeks te maken over mensen die ginder hun droom najoegen, met als titel ‘La vie en rose’, en tussendoor een dagboek bijhouden. Dat was de bedoeling toen Annemie Struyf in de lente van 2016 naar la douce France vertrok. Het dagboek werd er echter één waarin ze een rotjaar van zich af moest schrijven. Een jaar waarin ze verweesd achterbleef toen haar vader stierf, en waarin ze na 32 jaar is gescheiden van de vader van haar vijf kinderen. ‘Ma vie en rose’ noemde ze het, en op de kaft staat de naam van oudste dochter Johanna onder de hare. Johanna las de teksten die haar moeder had geschreven, schaafde ze bij, schrapte, gaf advies, luisterde en hielp haar om een rampjaar behapbaar te maken.

Johanna Laurent «Toen mijn moeder aan haar dagboek begon, had ze niet de bedoeling om het later uit te brengen. Wat ze opschreef, was daardoor heel eerlijk. Maar als je zoiets publiceert, worden sommige dingen die je alleen voor jezelf hebt opgeschreven door iedereen gelezen. Zodra je iets opschrijft, stel je jezelf kwetsbaar op, hè.»