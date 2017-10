'Als we niet over onze kleine verschillen heen kunnen stappen, dan kunnen we de tent net zo goed meteen sluiten'

Thomas Piketty is nog steeds druk bezig met de thema’s die hem drie jaar geleden wereldwijd bekend maakten: de kloof tussen arm en rijk en de herverdeling van kapitaal. Op zijn computerscherm in zijn lokaal aan de Ecole d’Economie de Paris staat een grafiek uit zijn World Top Income Database (WTID), die de basis vormt van zijn dikke standaardwerk ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’. ‘Mijn boek had een paar gebreken,’ zegt Piketty. ‘Het is te veel gericht op de westerse wereld, gewoon omdat ik niet over genoeg data beschikte. Daar pas ik nu een mouw aan.’

HUMO U bent een geëngageerde econoom: u benadrukt dat de economie altijd een politieke, morele dimensie heeft. In uw pamflet ‘Naar een democratischer Europa’ vertelt u wat we moeten doen met de eurozone.