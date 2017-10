Een mens van goede wil: Mark Anthierens biedt als buddy een luisterend oor

'Veel mensen hebben het moeilijk met onze drukke manier van leven'

Mark Anthierens was negentien jaar lang hoofdredacteur van Pub, het vaktijdschrift voor de reclamewereld. Eind 2014 werd hij bedankt voor bewezen diensten. Als vijftigplusser raakte hij niet meteen opnieuw aan de bak. ‘Dus zocht ik naar een zinvolle invulling van mijn vrije tijd,’ zegt hij.

Mark Anthierens «Een halfjaar geleden ontdekte ik Buddywerking Vlaanderen. Ze zijn altijd op zoek naar mensen die buddy willen worden. Zo’n buddy is er voor mensen met psychische of emotionele problemen. Ik geef les aan de Belgische school voor Sjamanisme en ben zeer geïnteresseerd in onze innerlijke leefwereld, dus meldde ik me aan bij Buddywerking. Ze vroegen naar mijn interesses, wat ik te bieden heb, wie ik ben. Aan de hand van al die informatie gingen ze in hun bestand op zoek naar iemand voor wie ik iets zou kunnen betekenen. Ze koppelden me aan een persoon die het psychisch moeilijk heeft en niet graag in een grote menigte is. Om de twee weken gaan we een paar uur wandelen in het bos en praten we. We houden allebei van de natuur, daar hebben ze bij Buddywerking rekening mee gehouden. Mijn wandelgenoot vindt onze wandelingen fijn omdat ik altijd luister zonder te oordelen. Ik ben geen familielid of een nabije vriend, en dan lukt dat beter. Niet be- of veroordeeld worden is heel belangrijk voor hem.»