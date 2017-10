Even flegmatiek als hij zich over een voetbalveld voortbeweegt, vlijt hij zich neer in zijn stoel. Hans Vanaken hangt meer dan hij zit, en daar hebben zijn benen veel mee te maken: hij krijgt ze maar lastig weggemoffeld. Terwijl hij nog naar een comfortabele houding zoekt, peilt hij voorzichtig naar waar we het met hem over willen hebben. ‘Alleen voetbal? Nee? Maakt niet uit, vraag maar.’

HUMO Wat is het grootste misverstand over jou?

Hans Vanaken «Dat ik weinig loop. Na de wedstrijd krijgen wij onze statistieken en die van de tegenstander te zien. Daar blijkt vaak iets anders uit. Als Ruud (Vormer, red.) achter een man aangaat en hem tackelt – wat ik niet snel zal doen – ontstaat meteen de indruk dat hij veel loopt en jaagt. Méér dan ik, maar dat is niet zo. Ik zit vaak in de top drie van spelers met de meeste kilometers op de teller. Zo zie je maar: een indruk stemt niet altijd overeen met de realiteit.»