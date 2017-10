Zoek de zeven verschillen: waarom vrouwen andere geneesmiddelen nodig hebben dan mannen

In de geneeskunde is de man de maat van alle dingen. Bijna alles wat we denken te weten over ziektes en hoe ze te genezen, gaat terug op onderzoek dat vrouwen straal negeert. Van de pot gerukt, vindt de Israëlische gynaecoloog Marek Glezerman, die in zijn boek ‘Ook getest op vrouwen’ vurig pleit voor een gender- en seksespecifieke geneeskunde.‘Zelfs voor verhoogde bloeddruk bij zwangerschappen baseren we ons op onderzoek bij mannelijke ratten.’