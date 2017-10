Al weken zien we Veerle Baetens in een bloedstollende trailer van ‘Tabula rasa’ haar zinnen verliezen en groeit het verlangen om eindelijk te zien wat haar in godsnaam overkomt in de thrillerreeks die ze samen met ‘Clan’-auteur Malin-Sarah Gozin schreef. Dat de dames naast Kaat Beels ook Jonas Govaerts vroegen voor de regie, hoeft niet te verbazen. De regisseur van ‘Welp’, Vlaanderens eerste echte horrorfilm, heeft zich helemaal kunnen uitleven.