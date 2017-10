Humo en Radio Gaga bezoeken het rouwkamp van Missing You, waar kinderen leren omgaan met de dood en verlies

Op het eerste gezicht is het zomerkamp van Missing You er eentje zoals elk ander: als we aankomen op het terrein van Domein Roosendael, worden we bijna omvergevoetbald door een uitgelaten meute jongens. Na vijf kampdagen ruikt niemand nog lentefris en moet er dringend een luizenplaag worden bestreden. Maar krab het laagje modder en ketchupvlekken weg, en je komt aan de dieperliggende reden waarom veertig kinderen en jongeren hier deze week zijn: ze hebben allemaal iemand verloren. Op dit kamp is rouwen even belangrijk als zakdoekje leggen.