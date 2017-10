Ergens beter dan 'Thuis'? Drie acteurs openhartig over het leven na de soap

'Ik heb veel wijn gedronken en maanden aan een stuk gehuild, maar nu ben ik bevrijd'

Janine Bischops: ‘Een kordate aangetekende brief’

In februari bereikte Rosa en co. een droevig bericht: Jenny, in Marokko op bezoek bij haar dochter, was onverwacht gestorven. Een bruuske wending die het gevolg was van een ferme beslissing van Janine Bischops (74), die 21 jaar lang als Jenny over het scherm ruiste.

Janine Bischops «Ik was al twee jaar ongelukkig. Ik had mijn collega’s al meerdere keren verteld dat ik dacht aan stoppen. Dan kreeg ik altijd dezelfde reactie: ‘Maar Janine, doe dat toch niet!’»