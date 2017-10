WOW, zo heet het gebouw in Amsterdam-West waar Erkens sinds een jaar woont. In het WOW-hostel kan iedereen een kamer boeken, maar om er een flat te kunnen huren, moet je een kunstopleiding gevolgd hebben. Zoals Erkens dus, die na zijn tweede plaats in Humo’s Rock Rally 2008 in Londen ging studeren aan de BRIT School, waar onder meer Adele, The Kooks en Jamie Woon op de schoolbanken hebben gezeten. Over een brede schooltrap troont hij me mee naar z’n Amsterdamse flat: een voormalig klaslokaal vol tweedehandsmeubelen, planten en véél instrumenten. Tijdens z’n Londense periode probeerde Erkens zichzelf om te turnen tot elektronica-artiest, maar in de grachtenstad herontdekte hij zijn ware aard: die van popmuzikant. Eind deze maand verschijnt zijn nieuwe plaat ‘Drawing a Line’.

HUMO Je elektronische muziek bracht je uit onder de naam Altrego, op de nieuwe plaat heet je weer Jasper Erkens. Dat lijkt me een statement: ‘Dit is wie ik ben.’