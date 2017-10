1967 was een jaar van schandalen en tegenslagen voor The Rolling Stones. Het begon allemaal op 12 februari met een politie-inval op Redlands, Keith Richards’ huis in Sussex, waar een feestje aan de gang was. Twaalf politieagenten, met een huiszoekingsbevel op zak, fouilleerden Richards, Mick Jagger en hun vriend Robert Fraser. Marianne Faithfull, onder invloed van lsd, was alleen in een bontjurkje gehuld, wat voor opschudding in de pers zorgde. Er werden verschillende roesmiddelen gevonden: amfetamine, heroïne en cannabishars.

'Wij dachten: 'Als The Beatles rotzooi kunnen maken, dan kunnen wij dat ook''

Op 27 juni moesten Jagger, Richards en Fraser voor de rechter verschijnen. Buiten de rechtbank stonden honderden fans die T-shirts droegen met daarop vurige steunbetuigingen aan de twee Stones. Keith en Mick werden vertegenwoordigd door strafrechtadvocaat Michael Havers, die later onder Margaret Thatcher nog minister van Justitie zou worden. De zanger van The Rolling Stones kon ook rekenen op dokter Dixon Firth, die werd opgeroepen als getuige en die aan rechter Leslie Block vertelde dat de amfetamine die bij Mick Jagger was gevonden, legaal was gekocht in Italië als middel tegen zeeziekte. Keith Richards koos voor een ander soort verweer en zei dat er een samenzwering was tegen de gedagvaarden. Robert Fraser bekende zonder tegenpruttelen.