'Ik heb geen heimwee naar het succes van The Smashing Pumpkins. Nostalgie is sterven voor een artiest'

De 21ste eeuw is niet vriendelijk geweest voor Corgan. Ooit een halve god – in 1995 en 1996 waren de Pumpkins de grootste rockgroep ter wereld – maar vervolgens van zijn sokkel gevallen, en in de Amerikaanse media de laatste tien jaar aanhoudend opgevoerd als pispaal. ‘Ogilala’ is een plaat van iemand die weer vrede met zichzelf heeft.

Billy Corgan «De voorbije tien jaar zijn lastig geweest. Ik heb tegen windmolens gevochten, ik was lang gefrustreerd omdat de Pumpkins geen aansluiting vonden bij het succes van de nineties. Mensen maakten me belachelijk, en door mijn paranoia maakte ik alles erger. Dat is nu uit mijn systeem.»