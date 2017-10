Hoeveel Belgische bands hebben een psychiater en een psycholoog als spilfiguren? Ik ken er maar één: VRWRK, voorheen Vuurwerk. Thieu Seynaeve (de psychiater) en Jergan Callebaut (de psycholoog) beoefenen hun beroep in het Londen van na de brexit, want dat bleek toch een aangenamere omgeving dan het Molenbeek van na de lockdown. Er kwam zelfs een debuutplaat van: ‘On the Outside’. ‘Brussel heeft ons lang geïnspireerd, maar we hadden het gevoel dat we alles uit die stad hadden gehaald.’