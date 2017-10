Eeuwig spits Jan Mulder: 'Roberto Martínez'

Was het niet Allegri van Juventus die beweerde dat een trainer slechts een aandeel van 5 procent heeft in het succes van een voetbalclub? 5? Zeg dan 1 procent.

Moet je Allegri’s bescheidenheid omkeren en zegt hij met andere woorden dat een coach 95 procent uitmaakt van het succes? Ik denk het niet. Hij bedoelt dat de kwaliteit van de spelers belangrijker is dan de klasse van de trainer, meer niet. Het Nederlandse elftal behaalt geen uitslagen meer omdat de benodigde uitblinkers ontbreken – op Robben na, en die is nu ook afgezwaaid.

Hoe hoog is het percentage van bondscoach Roberto Martínez bij de Rode Duivels? In zijn eerste match als coach liet hij de briljante aanvaller Eden Hazard als een verkapte linksback spelen. In twee van de laatste drie kwalificatiewedstrijden gaf Martínez dezelfde opdracht aan Carrasco. Die draafde tegen Griekenland en Bosnië als een bezetene door zijn eigen strafschopgebied en stak er levensgevaarlijke vuurtjes aan. Malle moderne opdrachten van de coach. De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat Carrasco in die twee wedstrijden de beste Rode Duivel was.