Koppensneller Herman Brusselmans: 'Stoptober'

'Lena is dolgelukkig, en ik ook, al lijd ik in stilte verschrikkelijk'

In oktober worden er acties ondernomen om mensen te doen stoppen met roken. Er is een app, er zijn artikels in kranten en tijdschriften en er is een telefoonnummer waarbij je iemand aan de lijn krijgt die je doorverwijst naar dokters, therapeuten, psychologen en een mannetje dat met een kabouterstemmetje continu zegt: ‘Niet meer roken, hoor, kutwijf!’ Dat mannetje wil vooral de dames van het paffen afhelpen, want ja, godverdomme, de wijven paffen er niet naast tegenwoordig. Dat komt natuurlijk door de stress en de uitputting, want de vrouwen in deze tijden moeten mooi en sexy zijn, de kinderen opvoeden, de beulingen bakken en in bed met hun benen open op de vieze smoel van hun lelijke vent gaan zitten. Geen wonder dat ze zich van lieverlede als gekkinnen op de pakjes Marlboro gooien.