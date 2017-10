Dr. De Zeulder: de afschaffing van de schaamlippen

'Goedele moest zich schamen!'

Dr. Koen De Zeulder «Dat is een moeilijke discussie. Mensen met een iets geringere gestalte pleiten al jaren voor het afschaffen van woorden als ‘kleinzerig’ en ‘kleinzielig’. Jan Hautekiet is dan weer een fervent tegenstander van ‘grootspraak’. Het kinderrechtencommissariaat is tegen ‘kinderachtig’, de minister van Volksgezondheid wil ‘dikdoenerij’ voor eeuwig schrappen. Chris Dusauchoit heeft een proces aangespannen tegen Het Laatste Nieuws omdat die iets over ‘een beestachtige moord’ had gekopt, en over ‘zwartwerk’, ‘zwartkijken’ en ‘zwartgallig’ zullen we het maar niet hebben. En bij de lezeressen van Griet Op de Beeck lopen de koude rillingen over de rug als iemand het woord ‘vaderland’ laat vallen. Zo blijven we bezig.»

HUMO Goedele wil ‘schaam-lippen’ vervangen door ‘trotslippen’.