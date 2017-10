De Schotse postrockers van Mogwai zijn terug van nooit weggeweest: na de heruitgave van hun tweede plaat ‘Come On Die Young’ en een soundtrack voor de documentaire ‘Atomic, Living in Dread and Promise’ is ‘Every Country’s Sun’ hun eerste reguliere studioplaat sinds 2014. Ze komen ze deze week in Brussel aan u voorstellen. Wat zeggen we dan?