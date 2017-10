'Ik zal een vrouw nooit een slet noemen omdat ze met veel mannen het bed heeft gedeeld. Seks is een behoefte zoals eten en drinken'

Gramschap

Danira Boukhriss «Schuldig, helaas. Die zuiderse furie, hè (lacht). Het is een cliché, maar het is waar. Ik ben van nature gezegend met een ferm temperament. Mijn moeder zei altijd dat we daardoor in álles extreem zijn. Maar dan gaat het niet over echte woede, ik ben veeleer opvliegend. Vooral dan bij mensen die ik vertrouw, heb ik gemerkt.»

HUMO Wat kan zoal het zuiderse temperament in jou naar boven brengen?

Boukhriss «Mensen die maar niet begrijpen wat ik bedoel. Daar heb ik het geduld niet voor, en dan word ik ambetant, maar ik probeer erop te letten. Met zo’n temperament kom je voor veel mensen al snel over als een wervelwind. Daarom heb ik het afgeleerd om altijd begrepen te willen worden. Ik hoef niet altijd mijn gelijk te halen.»

HUMO En hoe zie je eruit als je écht kwaad wordt?

Boukhriss «Op het moment zelf begin ik altijd te huilen. Stom, want dan kom je natuurlijk zwak over. Toen ik een paar jaar geleden die racistische verwijten naar mijn hoofd kreeg toen ik voor het journaal een reportage maakte over een betoging van het extreemrechtse Pegida in Gent, barstte ik ook in tranen uit. Maar dat was een uitzondering, je moet bij wijze van spreken al op mijn hart trappen om me echt kwaad te krijgen. Maar dan heb je het ook écht verkorven. Iedereen verdient wel een tweede kans, ik soms ook. Maar als je die ook verprutst, dan is het genoeg voor mij. Ik zal vriendelijk blijven als we elkaar nog tegenkomen, maar je zult nooit meer deel uitmaken van mijn intieme kring.»

HUMO Dat is heel eerlijk van je.

Boukhriss «Zou het niet beter zijn als we allemaal gewoon eerlijk zeggen wat we voelen?»

HUMO Heb je ooit gevochten?

Boukhriss «Ja (lacht). Toen ik nog studeerde, werd ik in Etterbeek eens op straat aangevallen door meisjes. Ik was op weg naar mijn kot toen een auto naast me stopte. ‘Stop met lopen als een hoer!’ riepen ze, en ze gooiden een fles naar me, die voor mijn voeten uit elkaar spatte. Dat kon ik natuurlijk niet laten gebeuren.»